Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.



Adana'da eğitim verilen 1434 okuldaki 517 bin 728 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesindeki Evliya Çelebi İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Elban, onlarla sohbet etti.

Vali Elban, AA muhabirine, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte eğitime bir süre ara verildiğini hatırlattı.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinde, olumsuzluklara rağmen tüm milli eğitim camiamız insan üstü gayret göstererek, bakanlığımızın da büyük destekleriyle kazasız belasız eğitim öğretim süreci tamamlandı. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız. Önümüzde yavrularımız için 3 aylık, öğretmenlerimiz için 2 aylık bir tatil dönemi var. Bu geçen dönemde hepsi psikolojik ve fiziki olarak çok yıprandılar. Bu tatil dönemini iyi değerlendirerek, ruhen ve fiziken kendilerini yeni eğitim öğretim yılına hazırlayarak gelirler diye bekliyoruz."

- Mersin

Mersin'de 1393 okulda eğitim gören 424 bin 759 öğrenci karne aldı.

İlkokul 1. sınıfa giden 37 bin 640 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesi Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğretmen, öğrenci ve ailelere iyi tatiller diledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pehlivan, "Bu yıl yaşanan depremler nedeniyle depremzede ailelerimizi kentte misafir ettik. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin depremzede öğrencimizde Mersin'deki okullarda eğitimlerini tamamladılar. Öğrencilerimiz yoğun sezon geçirdiler. Bugün karne almaya hak kazandılar." diye konuştu.

Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve diğer yetkililer sohbet ettikleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

- Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, 388 bin 20 öğrenci karnesini aldı.

İskenderun ilçesindeki NATO Çadır Kenti'ndeki çadırdan oluşan Yunus Emre Ortaokulu'nda da tören düzenlendi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler karnelerini aldı.

Kaymakam Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, karnesini alan öğrencilere lunapark için bilet hediye etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de 508 okulda 137 bin 823 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, okul öncesi ve ilkokulda okuyan öğrencilerin sınıflarına girerek, karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Yılmaz, çocuklardan tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.

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