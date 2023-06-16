Osmaniye Valisi Yılmaz'ın hayatını anlatan "O Şimdi Vali" kitabı belgesel oluyor

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ADANA (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın hayatını konu edinen "O Şimdi Vali" kitabının belgesel filmi çekimi Adana'nın Aladağ ilçesinde yapılıyor.

İlçeye bağlı Dailer Mahallesi'nde doğan, ilk ve orta eğitimini Akören Mahallesi'nde yapan Yılmaz'ın konu edildiği filmin çekimleri her iki mahallede sürüyor.

Belgeselin yapımcılığını aynı zamanda kitabın yazarı emekli öğretmen Mansur Işıkbol üstlenirken, yönetmenliğini Mustafa Kemal Kural yapıyor.



Belgesel filmde oyuncuların yanı sıra Yılmaz'ın aile üyeleri ve yakınlarından da rol alanlar bulunuyor.

Işıkbol, AA muhabirine, ilçede zorluklar içerisinde büyüyüp okuyan ve vali olan Yılmaz'ı tanımaktan ve hayatını konu alan bir roman yazmaktan onur duyduğunu belirtti.

Yönetmen Kural ile bu romanı belgesel film haline getirmek ve ilçeyi tanıtmak istediklerini aktaran Işıkbol, "Aladağ doğa harikası bir coğrafya. Aladağlı insanları, Vali Yılmaz'ın şahsında tüm ülkeye tanıtmak istiyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'na çok teşekkür ederiz." dedi.

Yönetmen Kural da belgesel film sayesinde hem Yılmaz'ı hem de güzellikleri hala keşfedilmeyi bekleyen Aladağ ilçesini tanıtmış olacaklarını kaydetti.



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