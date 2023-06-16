Feke'de 2. Lavanta Festivali gerçekleştirilecek

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ADANA (AA) - Feke Belediyesince "Feke Tapan 2. Lavanta Festivali" 1-2 Temmuz'da düzenlenecek.

Sarıçam Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival Tenkerli Mahallesi Camız Gölü mevkisinde yapılacak.

Katılımcıların lavanta bahçelerini ziyaret ederek fotoğraf çekilebileceği festivalde, yamaç paraşütü etap parkurları ve yarışmalar düzenlenecek.

Festival kapsamında İnci Mercan ve Ahmet Şafak sahne alacak.



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