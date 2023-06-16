Adana'da belediye otobüsü ve otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin, belediye otobüsü ve otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tellidere Mahallesi'nde, Oğuzhan Ekiz idaresindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.D. idaresindeki 01 AAZ 116 plakalı belediye otobüsüne çarparak savruldu.

Savrulan motosikletteki 2 kişi kendileriyle aynı istikametteki A.P'nin kullandığı 01 AGC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ekiz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı B.O. (17) sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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