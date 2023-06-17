Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 25 engelliyi, raporlarının engel yüzdesini tanıdıkları vasıtasıyla arttırabilecekleri vaadiyle dolandıran 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, engellilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Engellilerden raporlarının engel yüzdesini tanıdıkları vasıtasıyla arttırabileceklerini söyleyerek para isteyen ve daha sonra kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

25 engelliden yaklaşık 750 bin lira aldıkları belirlenen A.Y, E.L. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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