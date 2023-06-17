Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana'da öğrenciler, saat 10.15'te başlayan sınav için erken saatlerde okullara geldi.

Sınav görevlileri, kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrencileri içeriye aldı.

- Hatay

Hatay'da da adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.



Aileler, okul dışında çocuklarını bekledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecek adaylar, aileleriyle erken saatte okullara geldi.

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, girişte üst araması ve kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.