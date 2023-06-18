Adana'da "Kozan Bilim ve Enerji Parkı" açıldı

ADANA (AA) - Adana'da Enerjisa Üretim tarafından eğitim ile spor faaliyetlerinin yapılması için tasarlanan "Kozan Bilim ve Enerji Parkı"nın açılışı yapıldı.

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkın açılışında, attıkları her adımda yarının sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'ye ve ülkenin geleceği olan çocuklara daha iyi yarınlar sunmanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Bayçöl, Kozan Bilim ve Enerji Parkı'nın, çocukların ve gençlerin enerji konusunda bilinçlenmelerine, geleceğin enerji uzmanları olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bayçöl, parkın halka açık olmasının hem eğitim hem de spor faaliyetleri açısından önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kozan'da başladığımız bu projeyi, faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'nin farklı noktalarında da uygulamak ve geliştirmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan Kozan Belediyesine ve başta Güler Legacy ve Tales Matematik Müzesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim."

Açılış konuşmasının ardından parktaki basketbol sahasında smaç etkinliği ve gösteri maçı yapıldı, çocuklara basketbol topu hediye edildi.

Toplam 4 bin 200 metrekarelik alana sahip, 28 farklı materyalden oluşan park, öğrenci ve ziyaretçilerin teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

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