Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da sahte altın imal ederek piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da 9 zanlının gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 7 ay önce piyasada düşük ayarlı altın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine KOM ekipleri, aralarında kuyumcuların da olduğu şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Polisin kentteki bazı kuyumculardan alıp incelenmesi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderdiği çeyrek, yarım ve tam altınlardan bazılarının düşük ayarlı olduğu tespit edildi.

Sahte altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından merkez Seyhan ilçesindeki kuyum atölyesine ve bazı kuyumculara operasyon düzenlendi.

Operasyonda düşük ayarlı olduğu değerlendirilen 291 tam, 97 yarım, 541 çeyrek altın, 19 bileklik, 1 kolye, 11 yüzük ve 3 bilezik ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sahte olduğu değerlendirilen altınların ele geçirilmesine ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 9'u yakalanmıştı.

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