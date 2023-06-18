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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'da yağışlar ayçiçeği üreticisini umutlandırdı

AA

Çukurova'da yağışlar ayçiçeği üreticisini umutlandırdı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Çukurova'da geçen yıla göre ekim alanı artan ayçiçeğinde, ilkbaharın sonundan itibaren başlayan ve haziranda da devam eden yağışlı havayla rekolte ve kalitenin yüksek olması bekleniyor.

Adana'da 2020'de yaklaşık 600 bin dönüm alanda ekilen ayçiçeğinde 195 bin ton rekolte gerçekleşirken bu rakamlar 2021'de 652 bin dekarda 201 bin tona, geçen yıl ise 740 bin dönümde 223 bin tona yükseldi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, buğdaya alternatif olarak sulanamayan alanlarda tercih edilen ayçiçeğinin Çukurova'da üretiminin her yıl giderek artan bir seyir gösterdiğini söyledi.

Çukurova'da 5 yıl önce 300 bin dekar ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Tekin, bugün Türkiye'de ayçiçeği üretiminde beşinci sırada yer aldıklarını ve ülkedeki üretimin yüzde 10'unu yaptıklarını belirtti.

- 250 bin ton rekolte bekleniyor

Tekin, bu yıl ayçiçeğinde yüksek bir ekim yapıldığını gözlemlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ayçiçeğinde ekim alanında şu an 751 bin dekar seviyelerine ulaşıldı. Bu sene yaklaşık 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeklerinde son yağışlarla birlikte rekoltenin biraz yükselmesini bekliyoruz. Mart ve nisan aylarında biraz yağışta sıkıntımız oldu ama mayıs ayından itibaren yağışların artmasıyla birlikte ayçiçeklerinin daha dolgun, rekoltesinin daha iyi, protein ve yağ oranlarının da daha yüksek olacağını düşünüyoruz."

Tekin, hasadına yaklaşık 1 ay kalan ayçiçeğinin üretiminin artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ayçiçeğinde iklim şartlarına göre ortalama 100-450 kilogram verim alındığını belirten Tekin, "İnşallah çiftçilerimiz için iyi bir sene olur. İyi bir fiyat politikasıyla da çiftçilerimiz bu seneyi karlı bir şekilde kapatırlar. Temennimiz bu yönde." dedi.

- Ham yağ açığını kapatıyor

Ayçiçeğinin Türkiye'nin de ham yağ açığını kapatmak için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Özellikle biz ham yağı zaman zaman yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu ekilişler artarak rekoltelerin de daha yüksek olmasıyla yurt dışı bağımlılığımız azalacaktır. Bizim ayçiçeğinde üretimimizi güçlendirmemizin en önemli etkeni de yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak olacaktır. "

- "İyi bir verim bekliyoruz"

Merkez Sarıçam ilçesinde 150 dönümde ayçiçeği üretimi yapan Bayram Üstündağ da bu sene yağışların ayçiçeği için olumlu olduğunu belirtti.

Yağışların ürünün kalitesini de artırdığını aktaran Üstündağ, "İyi bir verim bekliyoruz. İnşallah bu sene güzel bir verim alırız. Bu yıl 150 dönüm ektim. Seneye de yine 150-200 dönüm ekerim." dedi.

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