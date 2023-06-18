Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS ikinci oturumu başladı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana'da adaylar, dün yapılan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum AYT için erken saatlerde okullara geldi.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrenciler içeriye alındı.

Aileler de heyecanlı bekleyişlerini okul dışında sürdürdü.

- Hatay

Hatay'da da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde AYT'de ter dökecekleri okullara gitti.

Adaylar, kapıdaki görevliler tarafından yapılan kontrolün ardından sınav salonlarına yönlendirildi.

Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, dışarıda bekledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, kontrollerin ardından içeriye alındı.

Öğrenciler, 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken okul dışındaki aileleri ve yakınları da başarıları için dua etti.

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