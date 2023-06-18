Reyhanlı Kaymakamı Öztürk'ten depremzede ailelere "Babalar Günü" ziyareti

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HATAY (AA) - Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Babalar Günü dolayısıyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilçeye yerleşen ailelerle bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen aileleri, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Ziyaretlerde depremzede ailelere çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

Öztürk'e Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da eşlik etti.

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