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Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çeviriyor

AA

Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çeviriyor

ADANA (AA) - Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS), bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaşmak üzere Adana'dan yola çıktı.

Kulüp üyesi gönüllü 13 bisikletçi, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğinde farkındalık oluşturmak için özel tasarlanan formalarıyla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay güzergahında bir hafta pedal çevirecek.

Bisiklet tutkunları, ulaştıkları kentlerde 0-18 yaş arasındaki çölyak ve PKU hastalarına, içinde glütensiz ürünler bulunan paketler dağıtacak.

KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar, AA muhabirine, çölyak ve PKU hastalığının farkındalığını artırmak için bisiklet turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönüllü bisikletçilerin benzer bir hastalığı bulunmadığını dile getiren Atar, şöyle devam etti:

"Amacımız çölyak farkındalığını, glüten rahatsızlığını dile getirmek ve depremzedelerin yanında olduğumuzu belirtmek. Bunun için Adana'dan başlayacak rotamızda Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay olarak yaklaşık 650 kilometre pedal çevrilecek."

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras ise, "Güzel bir çalışma oldu. O yüzden mutluyuz. İnşallah devamını da getireceğiz." diye konuştu.

Adana Çölyak Derneği Başkanı Safiye Şumnu, "KOBİDOS bizler için pedal çeviriyor. Bu sayede de çölyak hastalığının farkına daha çok varılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katıldığı Seyhan Belediyesi Engelsiz Glütensiz Kafe'nin açılışında yer alan 13 bisikletçi, etkinliğin ardından Osmaniye'ye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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