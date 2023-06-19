Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinin bagajına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PTT Evleri Mahallesi'nde, otomobilinin bagajına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve geçen yıl 4 Ağustos'ta tutuklanan N.K. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, N.K'yi PTT Evleri Mahallesi'nde otomobilinin bagajına gizlediği sentetik uyuşturucuyu 3 kişiye satarken yakaladığı belirtildi.

N.K'nin üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, benzer suçlardan sabıkası da bulunan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık N.K. suçlamaları kabul etmedi.

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