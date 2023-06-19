Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin 296 uyuşturucu etkili hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine ekipler, ikametteki Özgür B. ve Barış B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 362 gram esrar bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili yolculardan Fatih B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerinde 2 bin 296 sentetik hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde 2 bin 296 sentetik hapla yakalanan 2 kişi ...
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava
Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün ...
Reyhanlı Kaymakamı Öztürk'ten depremzede ailelere "Babalar Günü" ziyareti
YEREL HABERLER Reyhanlı Kaymakamı Öztürk'ten depremzede ailelere ...
Karataş'ın tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerini "Adana'nın Kralı" tanıttı
YEREL HABERLER Karataş'ın tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerini ...
Adana Kozan´da Bilim ve Enerji Parkı açıldı
YEREL HABERLER Adana Kozan´da Bilim ve Enerji Parkı açıldı
Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS ikinci oturumu başladı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS ...
Çukurova'da yağışlar ayçiçeği üreticisini umutlandırdı
YEREL HABERLER Çukurova'da yağışlar ayçiçeği üreticisini ...
Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla yakalanan 9 ...
Adana'da "Kozan Bilim ve Enerji Parkı" açıldı
YEREL HABERLER Adana'da "Kozan Bilim ve Enerji Parkı" açıldı
Altını 'ayarlama' atölyesine baskında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Altını 'ayarlama' atölyesine baskında 4 tutuklama
Okulları karıştırınca YKS´ye giremedi
YEREL HABERLER Okulları karıştırınca YKS´ye giremedi
Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ...
'Engelli rapor oranını artırma' vaadiyle 750 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Engelli rapor oranını artırma' vaadiyle 750 bin lira ...
Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 ...
Alparslan Kuytul, tahliye edildi
YEREL HABERLER Alparslan Kuytul, tahliye edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.