Adanaspor'dan yalanlama

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yerel bir gazetede yer alan Adanaspor için Sadettin Saran ile Kulüp Başkanı Bayram Akgül'ün masaya oturduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Adana'daki yerel bir gazetede yer alan 'Adanaspor için Sadettin Saran ile Başkanımız Bayram Akgül masaya oturdu' haberi bütünüyle hayal mahsulüdür." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunun ve taraftarların bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemeleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzle, Sadettin Saran arasındaki hayali görüşmede ufak pürüzlerin kaldığı ve kısa zamanda gelişmelerin netleşeceği iddia edilen haber her yönüyle uydurma ve baştan aşağı yanlış haberdir."

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