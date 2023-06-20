Adana'daki cinayetin zanlısı Mersin'de yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Ağustos 2022'de Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki bir sokakta Yusuf Gül’ün (26) öldürülmesi, arkadaşı Ramazan S’nin de yaralanmasıyla ilgili silahlı saldırının firari zanlısının kimliğini belirledi.

Yaptıkları araştırmayla şüpheli Buğra S’nin (34) Mersin’de olduğunu tespit eden ekipler, kente giderek zanlıyı saklandığı adreste yakaladı.

Adana'ya getirilen Buğra S. ifadesinde, daha önce maktul Yusuf Gül'ün ailesiyle kavga ettiğini, bu sırada silahla yaralandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti. Zanlı, şikayetini çekmesi için Gül'ün kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, baskılara dayanamadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde 16 Ağustos 2022’de Yusuf Gül ve arkadaşı Ramazan S. silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Gül müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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