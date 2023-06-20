FETÖ üyelerine para topladığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardımlar topladığı ve örgütsel yardımların organizasyonunu sağladığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuksuz Ö.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ö.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık A.K, "Ben 10 bin lirayı bizzat Ö.Ö'ye göndermiştim. Bir kısmını elden bir kısmını ise banka üzerinden gönderdim. Ö.Ö'nün kendisine gönderilen parayı FETÖ'den adli işlem gören örgüt üyelerinin ailelerine dağıtan kişi olduğunu biliyorum." beyanında bulundu.

Ö.Ö'nün FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı, cezaevinde bulunan veya ihraç olan örgüt mensuplarına maddi yardım yapılması görevinde bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Ö.Ö'nün, örgütsel yardımların organizasyonunu sağladığı, FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, örgütün "mahrem imamlar" ile görüştüğü, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı, yurt dışından örgüt adına gönderilen paraları alarak örgüt üyesi ailelere erzak yardımında bulunduğu bilgilerine yer verilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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