Adana'daki firma, Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısı arasında yer almayı hedefliyor

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ADANA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde üç şirketi bulunan firma, ilk 100 arasında yer almak için çalışıyor.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket listesinde Elita Gıda, Sunar Mısır ve Sunar Pazarlamanın yer aldığını anımsattı.

Grubun gelecek yıl kuruluşunun 50'nci yılını kutlayacağını aktaran Çomu, listede kendine yer bulan 3 şirketin bir önceki yıla göre basamak atladığına dikkati çekti.

Grup yönetimi olarak aldıkları holdingleşme kararının uluslararası arenada şirketlerini daha rekabetçi bir konuma taşıyacağını belirten Çomu, "Yarım asırlık tecrübenin yanı sıra insan kaynağından teknolojiye yaptığımız yatırımların ve yenilikçi vizyonumuzun meyvelerini alıyoruz." ifadesini kullandı.

Çomu, toprağı, çiftçiyi, üretmeyi ve paylaşmayı çok sevdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl artan ihracatımızda hedefimiz, bugün ilk binde yer alan şirketlerimizi ilk 100'e taşımak. Önümüzdeki yıl dış ticaretimizi daha da artırma çerçevesinde yurt dışında bazı yatırımları da faaliyete geçireceğiz. Markalarımızla dünyanın yüzlerce ülkesinde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."​​​​​​​​​​​​​​



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