Adana'da "Antik Luvi Kültür Merkezi" açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Belediyesi ve özel bir şirketin işbirliği ile "Antik Luvi Kültür Merkezi" açıldı.

Ulucami Mahallesi'nde bulunan merkezde, milattan önce Anadolu'da yaşamış "Luviler" olarak tanımlanan halkın kültürü, başka müzelerde bulunan eserlerin minyatür halleriyle tarihseverlerle buluştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, açılışta yaptığı konuşmada, Çukurova'nın tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin sahip olduğu değerleri yeniden kazandırmak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Merkezin kurucusu Berman Mantı, merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin katıldı.

Merkez, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

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