Çukurova Üniversitesi öğretim üyesinin projesine Azerbaycan'dan 2 ödül

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çiftçi'nin "Alparslan Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM) Projesi", Azerbaycan'da 2 ödüle layık görüldü.

Çiftçi'nin projesine, Azerbaycan Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Birliğince "Türk Dünyası Bilim Onur Ödülü", Nahçıvan Devlet Üniversitesince de "Türk Dünyası Fahri Bilim Mükafatı Ödülü" verildi.

Çalışmayı değerlendiren Çiftçi, "Amacımız, Türkiye'nin yeni yüzyılı içerisinde binlerce yıllara sirayet edebilecek bir birliğin temelini oluşturmak." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Çiftçi, ATAM Projesi'ni, Türk Devletleri Teşkilatına sunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni birlikler ve ittifakların daha çok önem kazanmaya başladığı bir süreçteyiz. Bugün bunun en açık örneği, sürmekte olan Ukrayna-Rusya Savaşı. Bu savaş, milli ve yerli devlet yapısını koruma güdüsünü, birliklerle yaşama talebini de teşvik edecek. Küresel eğilimlerin yerini, yeni yerli ve milli devlet bilinci alacaktır."

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