Adana'da 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün Ceyhan ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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