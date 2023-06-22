Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında 58 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında farklı suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 896 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.



Uygulama kapsamında farklı suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetim yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 59 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 27 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 18 kişiye 9 bin 872 lira para cezası uyguladı.

Bin 739 polisin yanı sıra 4 eğitimli köpeğin de katıldığı uygulamada ekipler, dron kullanarak havadan da denetim yaptı.

Ekipler, 6 bin 178 aracı kontrol etti, 2 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 50 araca ise 154 bin 409 lira para cezası uyguladı.

Umuma açık 175 iş yerini de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen yerlere 2 bin 468 lira para cezası yazdı.







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