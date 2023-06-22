Adana'da boğulma vakalarına karşı sulama kanallarında denetim yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı denetim yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, havanın ısınmasıyla serinlemek için sulama kanallarına yönelen çocuk ve gençlerin boğulmalarını engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, sulama kanalları çevresinde denetim yaparak yüzen gençleri kıyıya çıkarıp boğulma tehlikesine karşı uyardı.

Arkadaşlarıyla sulama kanalına giren gençlerden Mehmet Tuncer (19), sulama kanallarındaki tehlikenin farkında olduğunu söyledi.

Ekipteki bir polis memuru ise gençlere 2022'de yüzmek için nehir, göl ve sulama kanallarına giren 21 kişinin boğulduğunu belirterek, "Özellikle sulama kanallarına girenler buralardaki dip akıntısı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden yüzmeyi bilseniz de dip akıntısı sizin dengenizi bozup boğulmanıza neden olacaktır. Bu nedenle sulama kanalları çok tehlikeli." ifadesini kullandı.

Daha sonra ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında bulunan taksi durağını ziyaret ederek, buradaki esnaftan sulama kanalına giren gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarmalarını istedi.

Durak görevlisi de haberleşme için kullandıkları telsizden, boğulmaların önlenmesi maksadıyla taksi şoförlerine kanallarda yüzenleri görmeleri halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri yönünde anons yaptı.

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