Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler yaptı.

Ekipler, bayram dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı otogarlarda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.



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