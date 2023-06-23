Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Civantayak Mahallesi'nde bazı şüphelilerin pompalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yolda elektrikli bisikletiyle ilerleyen Burak Ali Yılmaz'ın öldüğünü, Diyar B, Mahsup H, Sedat U. ve Cihan M'nin yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı, olay yerinde delil toplama çalışması yapıldı.

İncelemelerin ardından Burak Ali Yılmaz'ın cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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