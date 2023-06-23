Adana'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası Abdulkadir Ö'nün (59) göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan oğlu D.Ö. (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde evdeki odasında uyuyan D.Ö'nün annesi S.Ö'nün seslerini duyması üzerine odaya gittiği ve baba oğulun tartıştıkları belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö'nün bıçakla saldırdığı babası Abdulkadir Ö'nün ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçakladığı öne sürülen oğlu D.Ö. tutuklanmıştı.

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