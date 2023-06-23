Adana'da kurban satış yerlerinde denetim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurban satış yerlerinde denetimlerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan hayvan satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, beraberinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ve teknik personellerle Çukurova ilçesinde kurulan hayvan satış noktasında incelemelerde bulundu.

Tekin, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramı geçirmelerini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, satış yerlerinde hayvanların genel görünüş, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre incelendiğini ifade etti.

Kentte 31 hayvan satış noktası ile 63 kesim yeri bulunduğunu aktaran Tekin, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin veteriner hekimlerince düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tekin, kentte yaptıkları çalışmalar sonucunda kurbanlık şartlarına haiz 14 bin 700 büyükbaş, yaklaşık 131 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.