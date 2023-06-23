Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, basın mensuplarıyla buluştu

ADANA (AA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayram, ATO'nun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adana'ya en iyi şekilde hizmet etmek ve fayda sağlamak için çalıştıklarını aktaran Bayram, "Adana'nın önü çok açık. Kimya ve enerji vadimiz ve iki limanımız yapılıyor. Sera ve balıkçı organize sanayi bölgemiz onaylandı. Uluslararası bir havaalanımız geliyor." diye konuştu.

Bayram, kentte hizmet için birlikteliğin önemli olduğunu kaydetti.



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