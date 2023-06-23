Adana'da aracıyla arkadaşına çarptığı iddiasıyla tartıştığı sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da kız arkadaşına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tartıştığı sürücüyü bıçaklayan zanlı tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde dün otomobil sürücüsü M.I'yı elektrikli bisiklet sürücüsü kız arkadaşı G.Y.D'ye çarparak yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla darbedip bıçakla yaraladığı öne sürülen M.K.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.K.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baraj Caddesi'nde dün G.Y.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile M.I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada hafif yaralanan G.Y.D'nin olay yerine gelen erkek arkadaşı M.K.Ş, tartıştığı otomobil sürücüsünü darpedip bıçakla yaralamış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.