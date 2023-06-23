Adana'da otoyolda aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir yaya otoyolda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çağrı A'nın idaresindeki 01 AKN 88 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Fuar Alanı çıkışı yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Osman Yılmaz'a çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



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