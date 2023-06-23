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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Dörtler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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