Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ağca (80) idaresindeki 01 D 3114 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında Erhan Ak'ın (33) kullandığı 01 AFK 367 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hürü Ağca (70) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hürü Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden Mustafa Ağca'nın tedavisinin sürdüğü, Erhan Ak'ın ise taburcu edildiği öğrenildi.



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