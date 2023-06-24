LÖSEV, Adana'da "fedakar" babaları buluşturdu

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ADANA (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Adana'da düzenlediği etkinlikle hasta çocukları için fedakarlık gösteren babaları bir araya getirdi.

LÖSEV, Adana Atlı Spor Kulübü'nde, Fedakar Babalar Topluluğu üyeleri için yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe hastalığı yenen ve tedavileri devam eden çocuklar da katıldı.

Buradaki atlara binen çocuklar daha sonra babalarıyla birlikte uçurtma yaptı.

LÖSEV Adana İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Uzmanı Neşe Çavdar, gazetecilere, çocukların tedavi sürecinde her geçen gün babaların da öne çıkmaya başladığını söyledi.

Lösemi hastası çocukların babalarının dayanışması için Fedakar Babalar Topluluğunun oluşturulduğunu belirten Çavdar, düzenledikleri etkinlikle de onların keyifli bir vakit geçirmesini istediklerini dile getirdi.

LÖSEV Fedakar Babalar Topluluğu Adana Temsilcisi Haluk Üçel de etkinlikle çocuklarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.



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