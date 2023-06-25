Adana'da küçükbaş hayvana şiddet uygulayan kasap salıverildi

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ADANA (AA) - Adana’da elinden kaçan küçükbaş hayvanı yakalayıp şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kasap, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin, sokakta koyuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen Hasan A. (29), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, kesmeye hazırlandığı adaylık koyunun elinden kaçtığını, hayvanı yakaladığında da sakinleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvana işkence ve eziyet etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hasan A, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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