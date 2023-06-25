Adana'da iş merkezindeki atölyede çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, yangın çıkan iş merkezindeki atölyede hasar oluştu.

Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki iş merkezinin dördüncü katında bulunan kuyumcu atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadaki çalışanların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme işlemi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.

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