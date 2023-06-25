Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında İbrahim Z. ve Sinan Elmas yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Elmas hayatını kaybetti.

Elmas'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.