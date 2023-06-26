Adana'da acil sağlık hizmetleri Kurban Bayramı'na hazır

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ADANA (AA) - Adana'da acil sağlık hizmetlerinin Kurban Bayramı'nda kesintiye uğramaması için tedbir alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca, bayram süresince trafik kazalarına ve diğer olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

Kentteki 72 istasyonda 1044 personelin görev yapacağı tedbirler kapsamında 1 helikopter ambulans ile 8'i özel donanımlı 102 ambulans hizmet verecek.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Sorumlusu Metin Yıldız, AA muhabirine, bayram süresince de 7 gün 24 saat esasına göre çalışacaklarını söyledi.

Vakalara en kısa sürede ulaşmak için tedbir aldıklarını belirten Yıldız, "Bölgemizde ve ilimizde oluşabilecek tüm olağan dışı durumlara karşı hazırlıklıyız." dedi.

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