Şarkıcı Güçlü Soydemir, Adana'da sahne aldı

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ADANA (AA) - Şarkıcı Güçlü Soydemir, Adana'nın Seyhan ilçesinde konser verdi.

İlçedeki bir mekanda sahneye çıkan Güçlü Soydemir, hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Soydemir'e, bazı eserlerde dinleyiciler de eşlik etti.

Şarkıcı, konsere ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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