Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tepecikören Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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