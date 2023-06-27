AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına ilişkin, "Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı, sosyal bir yapı gibi göstermeleri, ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır." dedi.

Çelik, partisinin il başkanlığınca Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, hep beraber verdikleri güçlü siyasi mücadelenin ardından ülkede güzel bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Vatandaşların, cumhuriyetin değerlerine ve demokrasinin kazanımlarına sahip çıktığını belirten Çelik, "Türkiye terör örgütlerinin, birtakım dış odakların seçimlere müdahale çabalarının açık biçimde görüldüğü bir süreç yaşadı. Ama milletimizin basireti ve demokrasimizin gücü, bir kere daha bu sınavdan başarıyla çıktı. Bu başarının neticesi olarak bütün dünya, demokrasimizin gücünün altını çiziyor ve Cumhurbaşkanı'mızı tebrik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şer şebekelerinin faaliyetleri karşısında geri adım atmadık

Çelik, Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberine değinerek, şöyle konuştu:

"Sürekli bu provokasyonların yapılmasının, hangi siyasi zamanlamayla, takvimle yapıldığı konusunda biz son derece deneyimliyiz. Zannediyorlar ki Cumhurbaşkanı'mıza, ailesine, partimize saldırarak herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'mızın ve kabinemizin görüşünü değiştirebilirler. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam NATO Zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının sözde haberiyle, kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlara cevap vermeyi, bunlarla mücadele etmeyi çok iyi biliriz. Geçmişte çok daha büyükleriyle, acımasız olanlarıyla karşı karşıya geldiğimizde hiçbir şekilde bu dezenformasyonlar, karanlık propagandalar, şer şebekelerinin faaliyetleri karşısında geri adım atmadık ve ileri yürümeye bu şekilde devam ettik."

- "Bir terör örgütü neyi hak ediyorsa bunlara o şekilde muamele edilmelidir"

Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı, sosyal bir yapı gibi göstermeleri, ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ve dünyada 'Gülen hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı, Fetullahçı Terör Örgütü'dür ve bir terör örgütü neyi hak ediyorsa bunlara o şekilde muamele edilmelidir. DEAŞ, PKK, PYD, YPG neyi hak ediyorsa FETÖ de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak, terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye ya da onlara mağduriyet üretmeye çalışarak kendilerince bir uluslararası siyaset ortaya koyduğunu düşünenler, her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti, Türkiye'nin yönünü değiştiremeyecek, Türkiye'yi yolundan geri bırakamayacak."

- "Sinekle mücadele edemeyenler, terörle mücadele etmekten bahsediyor"

Çelik, seçimden çok kısa süre sonra karşılarındakilerin koltuk kavgasına düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimden çok kısa bir zaman sonra karşımızdakiler koltuk kavgası içerisine düşmüşken Cumhurbaşkanı'mız, Genel Merkez'imizde hepimize, teşkilatlarımıza yerel seçimler için hazırlanma talimatı verdi. Niçin? Çünkü milletimiz her zaman her şeyin daha iyisini hak etmektedir. Çöplerden geçilmeyen, en temel ulaşım hizmetlerini veremeyen, otobüsleri çalıştıramayan, güney illerimizde sinekle bile mücadele edemeyenler, bu ortaya koydukları belediye hizmetiyle milletimize karşı büyük bir haksızlık ve hukuksuz yapmaktadırlar. Sinekle mücadele edemeyenler, terörle mücadele etmekten bahsediyor. Dolayısıyla vatandaşımız da hepsine toplu cevabı önce Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde verdi, şimdi bunun tacı olarak inşallah yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde yine birinci yapacağının müjdesini verdi."

Demokrasi mücadelesinde görev alan herkese teşekkür eden Çelik, önce bayramlaşacaklarını, sonrasında yerel seçimde yeni bir demokrasi bayramı kutlamak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Faruk Aytek ve Sunay Karamık ile İl Başkanı Mehmet Ay, programa katılanlarla bayramlaştı.

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