Adana'da yolun karşısına geçen çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilevler Mahallesi Barış Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, otomobilin altına girdi.

Çevredeki vatandaşlar, aracı elleriyle kaldırarak kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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