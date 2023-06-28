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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

AA

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan müminler, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Namaz öncesi verilen vaazda, bayram namazının önemine değinildi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yan yana saf tutan müminler, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

- Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için merkez Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi'nde kurulan Hatay Geçici Yaşam Alanı'nda bulunan prefabrik camiyi doldurdu.

Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

- Osmaniye

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen müminler, Bülbül Camisi'ne gelerek saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından, bayram namazı kılındı.

Vali Erdinç Yılmaz da Osmaniyelilerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kılınan namazın ardından cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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