Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı

AA

Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı

ADANA (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş, memleketi Adana'da üstü açık klasik arabayla şehir turu attı.

Katıldığı uluslararası organizasyonlarda 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden Nafia, memleketi Adana'da ilgiyle karşılaştı.

Üstü açık klasik otomobile binen 28 yaşındaki sporcu, ailesi ve sporcu arkadaşlarıyla kent merkezinde şehir turuna çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Adana Valisi Süleyman Elban, başarılı sporcuya çiçek takdim etti.

Nafia, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarı elde etmek için 19 yıldır mücadele verdiğini söyledi.

Bu süreçte sakatlıklar ve yenilgiler yaşadığını dile getiren Nafia, hepsinin üstesinden gelmeyi bildiğini aktardı.

Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını belirten Nafia, "Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Orada da ülkemi en güzel şekilde temsil edip, kariyerimin tek eksik altın madalyasını kazanmak istiyorum. Bunun için çok mücadele veriyorum. O altın madalyayı da kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür eden Nafia, şunları kaydetti:

"Harika bir karşılama vardı. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Daha önce dünya şampiyonu olan sporculara kendi illerinde karşılama yapılıyordu. Adana sokaklarında büyümüş biri olarak bu da benim hayalimdi. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Paris Olimpiyatları'ndan sonra inşallah Adana sokaklarında bu şekilde tur atmayı istiyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (2)
YEREL HABERLER Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (2)
Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Pozantı'da bayramlaşma programı düzenlendi
Diyabet hastalarına 'Etin yanında düşük glisemik indeksli karbonhidrat tüketimi' uyarısı
YEREL HABERLER Diyabet hastalarına 'Etin yanında düşük glisemik ...
Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti
YEREL HABERLER Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar ...
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları
YEREL HABERLER Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları
Bakan Koca: Hatay´ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak
YEREL HABERLER Bakan Koca: Hatay´ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı ...
Adana'da yolun karşısına geçen çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da yolun karşısına geçen çocuğa otomobilin ...
Çatıya çıkan keçi uğraşlar sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Çatıya çıkan keçi uğraşlar sonucu yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
Çelik: Bir haber ajansının sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık
YEREL HABERLER Çelik: Bir haber ajansının sözde haberi ve kara ...
Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 ...
Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran ...
Adana'da 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu
YEREL HABERLER Adana'da 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına ...
Kozan ilçesinde "il olma talebi" için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Kozan ilçesinde "il olma talebi" için yürüyüş ...
Kozan'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kozan'da bayramlaşma programı düzenlendi
Deprem kurbanlarının mezarına, yakınları bayram şekeri koydu
YEREL HABERLER Deprem kurbanlarının mezarına, yakınları bayram ...
Adana'da 300 öğrenciye bayram harçlığı ve kıyafet dağıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da 300 öğrenciye bayram harçlığı ve kıyafet ...
Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'de bayram arifesinde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'de bayram arifesinde ...
Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran ...
Adana'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu
YEREL HABERLER Adana'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi ...
Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu
Hatay'da yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri öldü
YEREL HABERLER Hatay'da yangına müdahale ederken elektrik akımına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.