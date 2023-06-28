Adana'da kaçan kurbanlık düştüğü kuyudan ekiplerce çıkarıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kaçan kurbanlık düştüğü kuyudan ekiplerce çıkarıldı.

Kemer Mahallesi'nde sahibi tarafından kurban kesimine götürülen büyükbaş hayvanı kaçarak su kuyusuna düştü.

Sahibi kuyuya düşen büyükbaş hayvanını çıkaramayınca ekiplere haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

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