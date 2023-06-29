Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ali Çetiner (56) idaresindeki 01 SE 213 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AOU 347 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, otomobil sürücüsü Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.



Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen Çetiner'in cansız bedeni ise morga götürüldü.

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