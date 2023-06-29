Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bacak ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

R.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu öğrenilen S.E'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta karşılaşan iki husumetli grup silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Silahlı kavgada R.A, S.E. ve M.E. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı, kaçan şüpheliler aranıyor.

Öte yandan, iki grup arasındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.