Adana'da "Feke Tapan 2. Lavanta Festivali" başladı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Tapan Lavanta Festivali başladı.
Feke Belediyesince Tapan Yaylası'nda düzenlenen festival kapsamında çocuk oyunları ve yarışmaları yapıldı.
Çocukların palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadığı festivalde, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Etkinlik kapsamında yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.
Belediye Başkanı Ahmet Sel, gazetecilere, festivale beklediklerinden fazla katılımın olduğunu söyledi.
Katılımcıların festivalde güzel vakit geçirdiğini aktaran Sel, herkesi yarın da devam edecek etkinliklere beklediklerini kaydetti.
Öte yandan etkinlikler kapsamında yer alan yamaç paraşütü atlayışları hava şartları uygun olmadığı için gerçekleştirilemedi.