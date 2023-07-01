Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Benjamin Stambouli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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