Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası araç kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkez Sarıçam ilçesinde 29 Haziran'da otomobil sürücüsü Ali Çetiner'in (56) yaşamını yitirdiği, hafif ticari araçtaki 4 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre, Çetiner idaresindeki 01 SE 213 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AOU 347 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyrederken çarpışıyor.

Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar gören otomobil bir süre kontrolsüz şekilde ilerledikten sonra yolun ortasında kalıyor. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç ise yol kenarındaki ağaçlık alana devriliyor.

Kazanın ardından bazı vatandaşlar araçlarını durdurup kazazedelerin yardımına koşuyor.

Bayram ziyaretinden dönen Ali Çetiner'in kullandığı otomobil ile hafif ticari araç, 29 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çetiner hayatını kaybetmiş, diğer araçtaki 4 kişi yaralanmıştı.

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