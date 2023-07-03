Adana'daki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran'da iki grup arasındaki kavgada Sinan E'nin (21) tabancayla vurularak öldürülmesi, İbrahim Halil Z'nin (21) de bıçakla yaralanmasıyla ilgili aranan 4 zanlıyı daha yakaladı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Mahmut G, Mehmet Z, Umut Z, İbrahim Halil Z. ile karşı gruptan Azad Y. adliyeye sevk edildi.



Tabancayla Sinan E'yi öldürdüğü belirlenen Mahmut G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran'da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Sinan E. tabancayla vurularak öldürülmüş, İbrahim Halil Z. ise bıçakla yaralanmıştı. Polis ekipleri, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.